الصحة الفلسطينية: تسجيل 8 وفيات و136 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة السبت انه تم تسجيل 8 وفيات و136 إصابة جديدة بفيروس كورونا و314 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة أن “6 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة ، وحالة واحدة في الخليل، وأخرى في طوباس”، وقالت إن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 22، رام الله والبيرة 23، سلفيت 2، ضواحي القدس 1، طوباس 5، الخليل 4، جنين 7، نابلس 10، طولكرم 5، قطاع غزة 57”.

وأضافت الكيلة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 31، رام الله والبيرة 50، سلفيت 3، ضواحي القدس 4، طوباس 12، الخليل 36، جنين 9، نابلس 10، طولكرم 5، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 150”.

المصدر: وكالة وفا