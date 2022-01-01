الطقس غدا غائم يتحول إلى ماطر مساء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان اليوم السبت غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة بخاصة جنوب البلاد وفي المناطق الداخلية مع ثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق خلال الليل، نحذر من خطر انزلاق السيارات عند بداية تساقط الامطار.

– الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجا بمنخفض جوي متمركز حاليا شمال غرب مصر مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا خلال الأيام المقبلة، بحيث تكون الأمطار خفيفة ومتفرقة وموزعة أكثر على المناطق الداخلية والجنوبية نتيجة تموضع المنخفض الجوي ومروره فوق مصر.

– الطقس المتوقع في لبنان:

– الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ويشهد الطقس انفراجات واسعة خلال النهار، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد مع تساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

– الإثنين: غائم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الفترة الصباحية وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، تنحسر الأمطار اعتبارا من الظهيرة مع حدوث انفراجات واسعة.

– الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال نهارا، مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة بدءا من بعد الظهر وتشتد غزارتها خلال الليل مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 8 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 14 درجة، في الداخل من 5 إلى 14 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، ناشطة أحيانا خاصة في الجنوب، سرعتها بين 20 و 45 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، سيىء أحيانا على الجبال بسبب الضباب اعتبارا من المساء.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و80%

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية