أكثر من 67 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في 2021

ارتفع عدد المهاجرين الذين وفدوا إلى إيطاليا في 2021 إلى أكثر من 67 ألفا، كان آخرهم 440 مهاجرا أسعفتهم سفينة تابعة لمنظمة “سي-ووتش” ونزلوا في صقلية.

وأعلنت المنظمة الألمانية غير الحكومية عبر “تويتر” أن “السلطات الإيطالية وجّهت السفينة إلى مرفأ بوتسالو، وبعد أسبوع على عملية الإسعاف الأولى التي أنجزناها، سيتسنّى أخيرا للأفراد الأربعمئة وأربعين الذين تمّ إسعافهم النزول إلى اليابسة”.

ويوضع المهاجرون عادة في حجر صحي بعد إتمام الإجراءات الصحية والإدارية اللازمة.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية أعلنت أن 67040 مهاجرا وفدوا سنة 2021 إلى إيطاليا، مقابل 34154 سنة 2020.

وبحسب أرقام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 114500 مهاجر إلى أوروبا منذ مطلع العام، وقدرت المفوضية عدد من لقوا حتفهم خلال محاولاتهم العبور إلى أوروبا بـ 1839 شخصا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية