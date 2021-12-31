الشيخ دعموش: سنكمل المسار في حماية البلد وخدمة الناس والتخفيف من معاناتهم

قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة صلاة الجمعة “ما يتطلع اليه اللبنانيون على ابواب السنة الجديدة هو ان تكون لديهم دولة حقيقية وقيادات صادقة ومخلصة تعمل على انقاذ البلد وانتشاله من ازماته”، وتابع “البلد بحاجة اليوم الى خطط ومعالجات جادة وواقعية لإنقاذه والى تعاون حقيقي بين ابنائه وعدم الرهان على الخارج الذي لم يقدم شيئا في معالجة المشاكل والازمات بل زاد من تفاقمها باملاءاته وتحريضه واثارته للفتن”.

ولفت الشيخ دعموش الى ان “السنة الجديدة هي سنة الانتخابات النيابية، وهذا الاستحقاق يشكل فرصة للناس ليعبروا عن خياراتهم”، واشار الى ان “حزب الله عمل خلال كل السنوات الماضية على تمثيل الناس تمثيلا صادقا وحقيقيا في المجلس النيابي، وقمنا بكل ما نقدر عليه على مستوى حماية البلد وخدمة الناس من خلال وجودنا داخل مؤسسات الدولة وخارج مؤسسات الدولة، لا سيما على مستوى التقديمات الاجتماعية والصحية والدوائية وعلى مستوى تأمين مادة المازوت لكل الناس”، وتابع “سنكمل هذا المسار في حماية البلد وفي خدمة الناس والتخفيف من معاناتهم وسنعمل ليكون لنا حضور قوي ومؤثر في البرلمان القادم لنبني ونحمي بلدنا ونحافظ على سيادته واستقلاله ونحفظ مصالح الناس”.

واكد الشيخ دعموش “اننا على ثقة بان اهلنا الذين لمسوا حرصنا على رعاية شؤونهم وخدمتهم والوقوف الى جانبهم خلال كل المراحل السابقة”، واضاف “الناس لن يحيدوا عن الخيارات الوطنية الصادقة التي سيحددها حزب الله للانتخابات القادمة، وسيقومون بواجبهم الوطني بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات لدعم هذه الخيارات”.

المصدر: بريد الموقع