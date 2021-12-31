الشيخ دعموش: سنكمل المسار في حماية البلد وخدمة الناس والتخفيف من معاناتهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 31 2021 - 16:12

الشيخ دعموش: سنكمل المسار في حماية البلد وخدمة الناس والتخفيف من معاناتهم

منذ 20 mins 31 December، 2021
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش
لبنان

قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة صلاة الجمعة “ما يتطلع اليه اللبنانيون على ابواب السنة الجديدة هو ان تكون لديهم دولة حقيقية وقيادات صادقة ومخلصة تعمل على انقاذ البلد وانتشاله من ازماته”، وتابع “البلد بحاجة اليوم الى خطط ومعالجات جادة وواقعية لإنقاذه والى تعاون حقيقي بين ابنائه وعدم الرهان على الخارج الذي لم يقدم شيئا في معالجة المشاكل  والازمات بل زاد من تفاقمها باملاءاته وتحريضه واثارته للفتن”.

ولفت الشيخ دعموش الى ان “السنة الجديدة هي سنة الانتخابات النيابية، وهذا الاستحقاق يشكل فرصة للناس ليعبروا عن خياراتهم”، واشار الى ان “حزب الله عمل خلال كل السنوات الماضية على تمثيل الناس تمثيلا صادقا وحقيقيا في المجلس النيابي، وقمنا بكل ما نقدر عليه على مستوى حماية البلد وخدمة الناس من خلال وجودنا داخل مؤسسات الدولة وخارج مؤسسات الدولة، لا سيما على مستوى التقديمات الاجتماعية والصحية والدوائية وعلى مستوى تأمين مادة المازوت لكل الناس”، وتابع “سنكمل هذا المسار في حماية البلد وفي خدمة الناس والتخفيف من معاناتهم وسنعمل ليكون لنا حضور قوي ومؤثر في البرلمان القادم  لنبني ونحمي بلدنا ونحافظ على سيادته واستقلاله ونحفظ مصالح الناس”.

واكد الشيخ دعموش “اننا على ثقة بان اهلنا الذين لمسوا حرصنا على رعاية شؤونهم وخدمتهم والوقوف الى جانبهم خلال كل المراحل السابقة”، واضاف “الناس لن يحيدوا عن الخيارات الوطنية الصادقة التي سيحددها حزب الله للانتخابات القادمة، وسيقومون بواجبهم الوطني بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات لدعم هذه الخيارات”.

المصدر: بريد الموقع

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة