وفد من حركة أمل جال على قرى وبلدات مسيحية بقضاء بنت جبيل للتهنئة بالأعياد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2021 - 16:12

وفد من حركة أمل جال على قرى وبلدات مسيحية بقضاء بنت جبيل للتهنئة بالأعياد

منذ 35 mins 31 December، 2021
وفد امل في قضاء بنت جبيل
لبنان

جال وفد من قيادة حركة أمل بتوجيهات من رئيس مجلس النواب نبيه بري الجمعة على قرى وبلدات مسيحية في قضاء بنت جبيل للتهنئة بالأعياد، وضم الوفد المسؤول العمالي المركزي للحركة علي حمدان، عضو التفتيش المركزي كمال زين الدين، المسؤول التنظيمي للمنطقة علي خليل وأعضاء قيادة المنطقة السابعة الحركية والكشفية.

المحطة الأولى كانت في كنيسة عين إبل حيث كان في الإستقبال رئيس بلدية عين ابل عماد اللوس والأب حنا سليمان وفاعليات البلدة.

أما المحطة الثانية فكانت في مقر بلدية رميش بحضور رئيس البلدية ميلاد العلم والأعضاء، وتابع الوفد جولته الى بلدة دبل حيث التقى رئيس البلدية إيلي لوقا والاعضاء، الأبوين يوسف نداف وفادي فلفلة، وفاعليات في كنيسة البلدة.

وخلال الزيارة أكد حمدان على”ضرورة التمسك بالتعايش الاسلامي المسيحي، حيث يجب أن تكون الحكمة في كل المواقف”، معتبرا انه “من الواجب اليوم العودة الى خطاب الامام السيد موسى الصدر الذي أراد أن يحفظ لبنان”.

وكانت كلمات لرؤساء البلديات والفاعليات المسيحية شددت على “ضرورة التعايش ونشر المحبة والسلام ووحدة الصف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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