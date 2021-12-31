الشيخ ياسين: لبناء الدولة على أساس المواطنة الصحيحة حتى لا يتكرر التدهور بفعل المصالح الشيطانية

تمنى رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين ان “تكون نهاية العام نهاية لأزمات لبنان وبداية العام الجديد انطلاقة لإصلاح ما أفسده المفسدون وبناء الدولة على أساس المواطنة الصحيحة حتى لا يتكرر التدهور بفعل المصالح الشيطانية لأصحاب المشروع الصهيوأمريكي والدائرين في فلكهم”.

وتابع الشيخ ياسين “إننا نؤكد على ضرورة وعي المسؤولين وتحريك ضمائرهم لبداية الاصلاح بعد تفلت الامور الامنية والاجتماعية والمالية والتي برزت في ارتفاع عدد الجرائم في مختلف المناطق مما يهدد السلم الاجتماعي”، وناشد “المواطنين بتحقيق الالتزام الصحي الكامل لمنع انتشار هذا الوباء الذي عاد وبقوة بفعل اللامبالاة”، متمنيا “تكاتف المجتمع لأن الازمة الاقتصادية تتفاقم دون قرارات مالية مسؤولة”.

وفي الشأن الاقليمي، جدد الشيخ ياسين “التضامن مع الشعب الفلسطيني وخصوصا الاسرى والاسيرات الذين يخوضون معركة الامعاء الخاوية”، وأكد ان “الجولان أرض عربية وستبقى ومصيرها مصير جنوب لبنان الذي تحرر بفعل المقاومة”.

المصدر: بريد الموقع