الهند: المضي بإجراء الانتخابات التشريعية رغم الزيادة في إصابات كورونا

أعلنت الهند مضيها قدما في إجراء الانتخابات التشريعية في أكبر ولاياتها من حيث عدد السكان، رغم أن حصيلة إصابات كورونا اليومية بأنحاء البلاد زادت إلى الضعف في غضون أسبوع.

وسجلت الهند 13154 إصابة جديدة بكورونا الخميس، في قفزة مقارنة مع 6 آلاف حالة يوميا سجلت الأسبوع الماضي.

واحتشد آلاف الأشخاص الذين لم يرتدوا كمامات في تجمعات انتخابية لأبرز السياسيين في ولاية أوتار براديش.

وقال كبير مفوضي الانتخابات سوشيل تشاندرا إن “كل الأحزاب السياسية في الولاية الواقعة شمالي البلاد ويقطنها نحو 200 مليون نسمة تريد إجراء الانتخابات بحلول مارس/آذار المقبل”.

من جهته، أكد المسؤول الحكومي كيه كيه بول أن “تحذير منظمة الصحة العالمية بشأن تسونامي (كوفيد-19) لم يكن مقتصرا على الهند بالتحديد، وإنما أشار إلى الوضع العالمي”.

المصدر: روسيا اليوم