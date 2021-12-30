بيسكوف: تصريحات سلطات كييف تؤكد عدم وجود حشود روسية على الحدود

لفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف “الانتباه إلى تصريحات ممثلي قيادة أوكرانيا بأنهم لا يسجلون أي حشد ضخم للقوات الروسية بالقرب من الحدود”.

وقال بيسكوف الخميس “نحن نتحدث عن الأراضي الروسية، بالطبع تنقل قواتنا المسلحة على أراضينا، هو أمر يخصنا فقط”، وتابع “كما تعلمون توجد آراء مختلفة حول هذا الموضوع، على سبيل المثال، يؤكد بعض ممثلي القيادة الأوكرانية أنهم لا يسجلون أي حشد استثنائي للقوات الروسية بالقرب من الحدود، بالقدر الذي يمكن أن يثير قلق الأوكرانيين”، واضاف “يجب أن تؤخذ هذه التصريحات بالاعتبار كذلك”.

المصدر: روسيا اليوم