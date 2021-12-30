مطار بيروت يشكل مدخلا لتسلل اصابات اوميكرون، واستمرار تطبيق الإجراءات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 30 2021 - 18:18

مطار بيروت يشكل مدخلا لتسلل اصابات اوميكرون، واستمرار تطبيق الإجراءات

منذ 2 ساعة 30 December، 2021
مطار بيروت
لبنان

لا يزال مطار بيروت الدولي يشكل مدخلا لتسلل اصابات كورونا لا سيما المتحور اوميكرون .

يذكر انه اعتبارا من 15 كانون الاول بدأ تطبيق الإجراءات الجديدة المتخذة في المطار والمتعلقة بالركاب القادمين الى لبنان، بحيث يتوجب على جميع الركاب القادمين تعبئة الإستمارة على منصة وزارة الصحة قبل توجههم الى لبنان ما يسرع في انجاز فحوص pcr في المطار واصدار نتائجها.

وفي الاطار أعلن رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن ان أرقام الوافدين الى لبنان عبر المطار في شهر كانون الاول  بلغت حوالي 222 الف وافد. وأوضح الحسن أن الأرقام التي تسجل اليوم قريبة جدا من الارقام التي سجلت ما قبل الازمة في العام 2019.

المصدر: المنار

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة