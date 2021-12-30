الوزير بيرم استقبل وفدا من المهن الحرة في حزب الله والائتلاف النقابي للدفاع عن القضية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2021 - 15:38

الوزير بيرم استقبل وفدا من المهن الحرة في حزب الله والائتلاف النقابي للدفاع عن القضية الفلسطينية

منذ 42 mins 30 December، 2021
الوزير بيرم
لبنان

استقبل وزير العمل مصطفى بيرم اليوم وفدا من المهن الحرة في حزب الله برئاسة مسؤول الوحدة المهندس حسن حجازي وعضوية المعاون حسين ناصر (خبير محاسبة)، رئيس تجمع المحامين في حزب الله المحامي حسين هاشم، المحامي احمد برجاوي والمحامي علي برو وعضو مجلس نقابة خبراء المحاسبة حسان فتوني وعضو مجلس نقابة الصيادلة محمد جهجاه.

وأوضح حجازي “ان اللقاء كان للتعارف والتعاون.وأكدنا لمعالي الوزير وضع خبرات تجمع المحامين وتجمع خبراء المحاسبة، وامكانات وخبرات الوحدة في تصرف الوزير والوزارة بما يعود بالنفع للبلد ولعموم المواطنين.وقد استمعنا للوزير بيرم حول ما يقوم به وفريق العمل لتطوير الوزارة بما يتناسب والظروف التي يمر بها لبنان”.

واستقبل الوزير بيرم وفد الائتلاف النقابي للدفاع عن القضية الفلسطينية.

وبحث مع سفير الفلبين في لبنان ريموند ر. بالاتبات يرافقه نائب القنصل ميكو كاباتينغان العلاقات بين البلدين وسبل التعاون في ما يتعلق بتنظيم اليد العاملة الفلبينية في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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