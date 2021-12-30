الرئيس الاسد أبرق لبوتين مهنئا برأس السنة: لمزيد من التألق في العلاقات المتميزة بين بلدينا

بعث الرئيس السوري بشار الأسد الخميس برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال الرئيس الأسد في برقيته “بمناسبة حلول العام الجديد أتقدم إليكم بأحرّ التهاني القلبية مع أخلص التمنيات أن يحمل هذا العام لكم موفور الخير والنجاح، ولشعبكم وبلادكم الصديقة دوام التقدم والازدهار والرفعة”، وأمل أن “يشهد هذا العام مزيداً من التألق للعلاقات المتميزة التي تربط بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية وللتعاون الثنائي الذي يحقق نجاحاتٍ باهرةً ويترك آثارا إيجابيةً على حياة الشعبين الصديقين”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب في برقية للرئيس الأسد نشرت على موقع الرئاسة الروسية عن الأمل بأن يحمل العام الجديد ترسيخ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية، وأكد “استمرار روسيا في تقديم دعم شامل لسورية الصديقة في مكافحة الإرهاب الدولي وكذلك في مجال إيجاد حل سياسي شامل للأزمة فيها وفي عملية إعادة الإعمار”.

المصدر: سانا