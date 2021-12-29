سيول وواشنطن اتفقتا على مسودة إعلان نهاية الحرب الكورية

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ وي-يونغ الأربعاء إن “كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا عمليا على مسودة الإعلان المقترح لإنهاء الحرب الكورية رسميا”.

وأكد جونغ خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على “التقدم المحرز في مشاورات الحلفاء بشأن إعلان نهاية الحرب الكورية، عندما اجتمعا على هامش جلسة مجموعة السبعG7 في مدينة ليفربول ببريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر”.

وقال جونغ “فيما يتعلق بإعلان نهاية الحرب، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا بالفعل على أهميته، وتوصل الجانبان عمليا إلى اتفاق بشأن مسودة نص الإعلان”.

المصدر: روسيا اليوم