روسيا ترحب بالحوار بين تركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات وتعلن استعدادها للوساطة بينهما

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو الأربعاء، أن روسيا ترحب بنية أرمينيا وتركيا إطلاق حوار لتطبيع العلاقات الذي من شأنه تحسين الوضع في المنطقة بأسرها، مشيرا إلى استعداد بلاده للوساطة بين البلدين وتسهيل الحوار بينهما. وقال رودينكو، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، “نرحب بما أظهرته كل من أنقرة ويريفان مؤخرا من اعتزامهما لإطلاق حوار ثنائي، ونلاحظ بارتياح تعيينهم ممثلين خاصين لمناقشة مسألة التطبيع الصعبة”.

وأضاف رودينكو، “في الوقت نفسه، نرى أنه من المهم التخلي عن طرح شروط مسبقة، والتركيز على الموضوعات المقبولة للطرفين والخطوات المشتركة التي من شأنها أن تؤدي إلى التهيئة التدريجية لمناخ الثقة وحسن الجوار”. وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن تعيين وشيك لممثلين خاصين لتركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات، ووفقًا للوزير، قد يعقد أول اجتماع بينهما في موسكو.

المصدر: سبوتنيك