نوفاك عن مشروع “السيل الشمالي-2”: كانت هناك معارضة كبيرة لكن القافلة تتحرك – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2021 - 15:38

نوفاك عن مشروع “السيل الشمالي-2”: كانت هناك معارضة كبيرة لكن القافلة تتحرك

منذ 1 ساعة 29 December، 2021
اليكساندر نوفاك
أخبار دولية - روسيا

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن أوكرانيا لن تستطيع عرقلة إطلاق مشروع “السيل الشمالي-2″، الذي هو عبارة عن أنبوبين لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق. وقال نوفاك، في مقابلة مع موقع “أر بي كا” الاقتصادي: “نعتقد أن هذا المشروع لا يمكن عرقلته، إذ تم بناؤه مع مراعاة جميع المتطلبات التشريعية”.

وأعرب نوفاك عن ثقته في أن الغاز إلى أوروبا سيتدفق عبر خط الأنابيب “السيل الشمالي-2″، مضيفاًَ “كانت هناك معارضة كبيرة (للمشروع)، لكن القافلة تتحرك”.

و”السيل الشمالي-2″ هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، يمتدان من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وفي 2021 أعلنت شركة الغاز الروسية “غازبروم” الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي المشروع. والآن يجري العمل على إصدار التصاريح الألمانية اللازمة للمشروع للبدء بضخ الغاز الطبيعي لأوروبا. ويلقى المشروع معارضة من قبل الولايات المتحدة وأوكرانيا، فيما تدعم المشروع النمسا وألمانيا.

المصدر: روسيا اليوم

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