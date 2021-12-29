طالبان تعلن بحث شروط الولايات المتحدة للاعتراف بحكمها في أفغانستان

أعلن المتحدث باسم “طالبان” ذبيح الله مجاهد أن الحركة تبحث في الوقت الراهن شروط الولايات المتحدة من أجل الاعتراف بحكم الحركة في أفغانستان، كما تبحث مع واشنطن أيضا مسألة رفع أسماء قادتها من قائمة العقوبات. وقال مجاهد، في تصريحات لسبوتنيك حول الشروط الأميركية للاعتراف بالحركة “بعض شروط اعتراف الولايات المتحدة بنا نعتبرها شأنا داخليا مثل شكل نظام الحكم وحقوق المرأة، وهذه القضايا تعتمد على ما يريده شعبنا، ومع ذلك، لا تزال بعض مطالبهم قيد المناقشة”.

وأضاف مجاهد “مناقشاتنا الأخيرة مع الولايات المتحدة تركزت حول القضايا السياسية، وهناك موضوعات مثل رفع أسماء قادتنا من القائمة السوداء، كانت أيضًا جزءًا من اتفاق الدوحة، وقد تمت مناقشتها وستستمر مناقشتها”. وتابع المتحدث باسم طالبان “نبحث مع الولايات المتحدة أيضا موضوع النظام المصرفي، فمنع التحويلات البنكية تسبب في مشاكل لبعض الشركات والتجار، ونعمل على حل تلك المشكلة مع الأميركيين”.

من جهة ثانية، قال المتحدث باسم حركة طالبان إن هناك مفاوضات جارية مع الدول التي حصلت على أسلحة مهربة من أفغانستان، من أجل إعادتها إلى البلاد.

وتابع “نحن جادون في منع أي نوع من التهريب على الحدود. والشيء الآخر أن الأسلحة المهربة إلى دول الجوار مرتبطة بالمافيا في عدد من المناطق الحدودية والتي تتورط في هذا التهريب”. وكانت القوات الوطنية الأفغانية هربت بعض الأسلحة والمعدات العسكرية الأفغانية إلى طاجيكستان وأوزبكستان.

المصدر: سبوتنيك