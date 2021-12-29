محمود عباس التقى بوزير حرب العدو في منزل الأخير في “روش هعاين”

ذكر حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بأن الرئيس محمود عباس التقى مساء الثلاثاء، وزير حرب العدو بني غانتس.

وقال الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية في تغريدة عبر “تويتر” بان الاجتماع تناول “اهمية خلق افق سياسي يؤدي الى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية، وكذلك الاوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، وتناول الاجتماع العديد من القضايا الامنية والاقتصادية والانسانية”.

وكشفت وسائل الإعلام العبرية بأن الرئيس محمود عباس إلتقى بني غانتس في منزل الأخير في “روش هعاين”، وبحث “قضايا أمنية واقتصادية وإنسانية”. وأكدت القناة 12 العبرية بأن الاجتماع عقد بالتنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت. وقالت إن الاجتماع تم في أجواء “ودية وحميمة وتبادل خلالها الجانبان الهديا”.

وقال مكتب غانس إن الإجتماع ناقش مختلف القضايا الأمنية والمدنية، واستمر قرابة ساعتين ونصف. وأبلغ الوزير غانتس رئيس السلطة أنه ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، مؤكداً على الاهتمام المشترك في”تعزيز التنسيق الأمني ​​والحفاظ على الاستقرار الأمني ​​ومنع الإرهاب والعنف”، على حد تعبير مكتب غانتس.

المصدر: مواقع