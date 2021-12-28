نجل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش يواسي والده في أول زيارة له بعد قرار تجميد الإدارى بحقه، وهو بالكاد يستطيع التجاوب معه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2021 - 14:12

نجل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش يواسي والده في أول زيارة له بعد قرار تجميد الإدارى بحقه، وهو بالكاد يستطيع التجاوب معه

منذ 5 mins 28 December، 2021
هواش
خبر وصورة

نجل الأسير هشام أبو هواش يواسي والده في أول زيارة له بعد قرار تجميد الإدارى بحقه، وهو بالكاد يستطيع التجاوب معه

المصدر: قناة الأقصى

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