نجل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش يواسي والده في أول زيارة له بعد قرار تجميد الإدارى بحقه، وهو بالكاد يستطيع التجاوب معه

البطش: نحذر الاحتلال الصهيوني من التداعيات التي تترتب على حياة الأسير أبو هواش

حذر عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، الاحتلال الإسرائيلي من استشهاد الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ 131 على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الإداري. وحمل البطش في تصريح لـ”فلسطين اليوم الإخبارية”، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على استشهاده مؤكدًا أن العدو سيدفع الثمن ...