تعميم صورة موقوف بجرم سرقة دراجات نارية ومخدرات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2021 - 17:52

تعميم صورة موقوف بجرم سرقة دراجات نارية ومخدرات

منذ 2 ساعة 27 December، 2021
نشل
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: ف. م. (مواليد عام 1997، سوري) من أصحاب السوابق بجرمي سرقة دراجات آلية ومخدرات، وقد ضبط بحوزته 4 أجهزة خلوية مسروقة.

بالتحقيق معه من قبل مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف بقيامه بعدة عمليات نشل أجهزة خلوية من مارة، بطريقة احترافية، على متن دراجة آلية صغيرة الحجم لون أسود، تبين أنها مسروقة (جرى ضبطها).

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله، وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة النقيب الشهيد مصطفى علي حسن – الأوزاعي، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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