حركة أمل هنأت بالاعياد: على اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2021 - 15:20

حركة أمل هنأت بالاعياد: على اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة

منذ 20 mins 27 December، 2021
حركة أمل
لبنان

هنأ المكتب السياسي لحركة أمل في بيان له الاثنين بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية.

ودعت الحركة “في هذه الأعياد اللبنانيين جميعا في مختلف مواقعهم ومسؤولياتهم إلى لحظة تأمل وتحسس على المصير الوطني في لحظات تداعي أركان الهيكل اللبناني والتي تتجلى بأولوية الهم المعيشي عند المواطنين في ظل تحكم المحتكرين برقاب الناس وغياب المحاسبة والمراقبة”.

ودعت الحركة “للدخول في عام جديد بأمل وعزم وثقة بقدرة اللبنانيين على مواجهة التحديات والصعاب الجمة التي يستطيعون تجاوزها بوحدتهم وتفاهمهم وحفاظهم على المشتركات الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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