وفد من حزب الله يزور دير أخوات يسوع الصغيرات في الهرمل مهنئا بالميلاد

قام وفد من حزب الله ومن بلدية الهرمل ومن أهالي حي الحارة بزيارة دير أخوات يسوع الصغيرات في الهرمل للتهنئة بذكرى ميلاد النبي عيسى بن مريم (عليهما السلام)، وقدم الوفد قالبا من الحلوى بالمناسبة.

إمام مسجد الإمام زين العابدين (عليه السلام) في حي الحارة الشيخ عبد الكريم فلا تقدم باسم الوفد بالتهنئة والتبريك بهذه المناسبة المباركة، سائلا الله تعالى أن يجعل ايامنا ومستقبلنا مستقبل خير وعافية، وأن يرفع هذه الغمة عن بلدنا وشعبنا وأهلنا.

واعتبر فلا أن هذا الدير والمقيمات فيه منذ ما يقارب السيعين عاماً هم من أهل البلد، ولهم علينا حق الجيرة في كل وقت وليس في المناسبات فقط، فنحن منهم وهم منا نتشارك معاً أفراحنا وأتراحنا.

المصدر: موقع المنار