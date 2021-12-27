وفد من حزب الله يزور دير أخوات يسوع الصغيرات في الهرمل مهنئا بالميلاد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 27 2021 - 12:36

وفد من حزب الله يزور دير أخوات يسوع الصغيرات في الهرمل مهنئا بالميلاد

منذ 23 mins 27 December، 2021
علم حزب الله
لبنان

قام وفد من حزب الله ومن بلدية الهرمل ومن أهالي حي الحارة بزيارة دير أخوات يسوع الصغيرات في الهرمل للتهنئة بذكرى ميلاد النبي عيسى بن مريم (عليهما السلام)، وقدم الوفد قالبا من الحلوى بالمناسبة.

إمام مسجد الإمام زين العابدين (عليه السلام) في حي الحارة الشيخ عبد الكريم فلا تقدم باسم الوفد بالتهنئة والتبريك بهذه المناسبة المباركة، سائلا الله تعالى أن يجعل ايامنا ومستقبلنا مستقبل خير وعافية، وأن يرفع هذه الغمة عن بلدنا وشعبنا وأهلنا.

واعتبر فلا أن هذا الدير والمقيمات فيه منذ ما يقارب السيعين عاماً هم من أهل البلد، ولهم علينا حق الجيرة في كل وقت وليس في المناسبات فقط، فنحن منهم وهم منا نتشارك معاً أفراحنا وأتراحنا.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة