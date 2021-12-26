اليمن: بمساحة تقدر بأكثر من 1200 كلم.. تحرير منطقة اليتمة وما جاورها بالجوف في عملية فجر الصحراء

أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عملية عسكرية واسعة باسم (فجر الصحراء) أدت إلى تحرير منطقة اليتمة وما جاورها بمحافظة الجوف ودحر قوات العدو وأتباعه من المرتزقة والعملاء.

وأوضح بيان للقوات المسلحة، اليوم الأحد، أن مساحة المنطقة التي تم تحريرها في عملية “فجر الصحراء” تقدر بأكثر من 1200 كم2، لافتا إلى أن محافظة الجوف باتت محررة بالكامل عدا بعض المناطق الصحراوية.

وأكد البيان أن عملية “فجر الصحراء” أدت إلى تكبيد قوات العدو خسائر فادحة واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة.

وشدد البيان على أن التصعيد سيواجه بالتصعيد ولن تردد القوات المسلحة في تنفيذ المزيد من العمليات النوعية خلال الفترة المقبلة ضمن دفاعها المشروع عن الشعب والوطن.

ولفت إلى أن القوات المسلحة بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة من التصدي المشروع للعدوان، مهيبا بكافة اليمنيين إلى المشاركة الفاعلة في معركة الحرية والاستقلال.

وطمئن البيان أبناء شعبنا الصامد الصابر المجاهد أننا نمتلك الخيارات المناسبة للتصدي للعدو المجرم والرد على كل جرائمه واعتداءاته.

أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل عملية “فجر الصحراء” في إيجاز صحفي خلال الأيام القادمة.

المصدر: المسيرة