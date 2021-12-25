الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 وفيات و177 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2021 - 13:20

الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 وفيات و177 إصابة جديدة بكورونا

منذ 1 ساعة 25 December، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة السبت انه تم تسجيل 4 وفيات و177 إصابة جديدة بفيروس كورونا و321 حالة تعافِ، بالضفة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “بيت لحم 34، الخليل 10، نابلس 14، طولكرم 8، سلفيت 3، جنين 9، طوباس 2، رام الله والبيرة 13، ضواحي القدس 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2 (المسافرون 5)، قطاع غزة 82”.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “بيت لحم 55، الخليل 56، نابلس 8، طولكرم 3، سلفيت 2، جنين 14، طوباس 6، رام الله والبيرة 50، ضواحي القدس 5، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 122″، وتابعت “تم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، حالة في سلفيت وحالة في طولكرم”.

المصدر: فلسطين اليوم

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