الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تحرض وتوجه الأحداث في أوكرانيا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجمعة، أن “حجم التواجد العسكري الأجنبي في أوكرانيا في تزايد مستمر”؛ مشيرة إلى أن “نحو 4 آلاف مدرب عسكري أميركي على خط التماس مع دونباس (جنوب شرق أوكرانيا)، يقومون بالتحريض وتوجيه الأحداث”. وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية، “حجم الوجود العسكري الأجنبي في أوكرانيا يتزايد عام بعد عام “.

وأضافت، “علاوة على ذلك، مؤخرًا، منحوا الحق بالحصول على الجنسية الأوكرانية بطريقة مسهلة. هذا نوعٌ من التهجم والتسلط”. وتساءلت زاخاروفا عن غرض السلطات الأوكرانية من وراء ذلك، معتبرة أنها تحاول، ليس فقط إضفاء الشرعية على العسكريين الأجانب في البلاد، ولكن تجاوز متطلبات “بروتوكول مينسك”، بشأن سحب التشكيلات المسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية والمرتزقة، من الأراضي الأوكرانية.

من جهة ثانية، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية أن روسيا “مستعدة لإجراء حوار مباشر مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية، والتخلي عن توسيع نطاق الحلف شرقا ونشر أنظمة هجومية على مقربة شديدة من الحدود الروسية”.

المصدر: سبوتنيك