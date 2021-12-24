روسيا.. تراجع في إصابات ووفيات كورونا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا الثلاثاء، تسجيل 24 ألفا و703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس انخفاضا مقارنة بيوم أمس حيث سجلت 998 حالة جديدة مقابل 1002 حالة وفاة يوم أمس. وقال مقر عمليات المكافحة، في بيان، “تم تسجيل 24 ألفا و703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في 85 إقليما روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها 1790 إصابة بدون أعراض (وهو ما يمثل 7.2 بالمئة من أعداد المصابين)”.

وبلغ إجمالي الإصابات بـ “كوفيد-19” منذ بدء الجائحة 10 ملايين و 343 ألف و353حالة. وأشار البيان إلى أن العصمة موسكو تصدرت بعدد الإصابات بـ 2126 إصابة، تليها سان بطرسبرغ بـ 2117 إصابة، ثم مقاطعة موسكو بـ 1270 إصابة. فيما نوه البيان إلى تسجيل 998 حالة وفاة خلال 24 ساعة، من بينها 75 حالة في موسكو، و57 حالة في مقاطعة موسكو، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة 302 ألف و 269 حالة وفاة. وأكد البيان إلى تعافي 41 ألف و213 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 9 ملايين 180 ألف 379 شخصا.

المصدر: سبوتنيك