تجمع العلماء: طرح الإشراف الدولي على الانتخابات قد يحمل في طياته سعيا للعب بالنتائج أو تزويرها

استنكر “تجمع العلماء المسلمين” في بيان “حال التجاذب السياسي الحاصلة بين المسؤولين، الذين عليهم الخروج من الحسابات الضيقة إلى رحاب المصلحة الوطنية العليا وعدم الانصياع للإملاءات الخارجية التي لا تريد خيرا لهذا الوطن وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل على تعميق أزماته”.

ودعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى “متابعة الإجراءات الكفيلة بإصدار البطاقة التمويلية حتى يستطيع المواطن تحمل الأزمات التي يعاني منها”. ورفض “أي محاولة لزيادة أسعار الاتصالات وخدمات الانترنت”، طالبا من الحكومة “تأمين التمويل اللازم لاستمرارها”.

كما دعا “اللبنانيين للنزول بكثافة إلى الانتخابات المقبلة، كي يصوبوا الأوضاع الصعبة ويحاسبوا المسؤول عن التدهور الحاصل”.

ولفت البيان الى أن “التجمع ينظر بريبة لمحاولات التسلل إلى نتيجة الانتخابات من خلال طرح الإشراف الدولي الذي قد يحمل في طياته سعيا للعب بالنتائج أو تزويرها كما حصل في العراق، ويرفض التدخل الأميركي والسعودي من خلال الإعلان عن أنهما يسعيان لتشليح الأكثرية لمن يقف في وجه إملاءاتهم ومحاولتهم السيطرة على البلد وسرقة ثرواته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام