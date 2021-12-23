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December 23 2021 - 16:16

العراق.. القبض على معالج جرحى “داعش” وأربعة من معاونيه

منذ 1 ساعة 23 December، 2021
العراق.. القبض على معالج جرحى "داعش" وأربعة من معاونيه
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق الخميس، القبض على معالج جرحى تنظيم “داعش” وأربعة من معاونيه في محافظة كركوك بشمال البلاد. وذكرت في بيان صحفي، أن “وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”. وأضافت “اعترف الإرهابي الأول بمعالجة جرحى عصابات داعش في مضافتهم، وكذلك تجهيزهم بالأدوية والمعدات الطبية، مستغلا وظيفتة في وزارة الصحة، كما اعترف بتقديم الدعم اللوجستي أيضا”.

وأشارت الخلية، إلى أن “بقية الإرهابيين عملوا في صفوف داعش بما يسمى قاطع كركوك وقدموا الدعم اللوجستي لعناصر التنظيم، واشتركوا أيضا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، قبل عمليات التحرير”.

المصدر: روسيا اليوم

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