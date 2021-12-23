“الجهاد” نعت الشهيد عباس الذي قضى برصاص العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2021 - 14:24

“الجهاد” نعت الشهيد عباس الذي قضى برصاص العدو الاسرائيلي

منذ 31 mins 23 December، 2021
الجهاد الاسلامي
عربي وإقليمي - فلسطين

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الخميس الشهيد الشاب محمد عيسى عباس (26 عاماً)، والذي قضى برصاص العدو الاسرائيلي في مخيم الأمعري برام الله.

وتوجهت الحركة لعائلة الشهيد البطل الصابرة المحتسبة بأحر التعازي والمواساة، وأكدت أن “دماء الشهيد ستكون لعنة على هذا المحتل”، ودعت “جماهير الشعب الفلسطيني الثائر بضرورة تفعيل العمل الفدائي والمقاوم في كل مكان، ردا على هذه الجريمة النكراء، مؤكدين أن بطش الاحتلال لن يثني أبناء شعبنا عن القيام بواجبهم المقدس في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا”.

المصدر: الشهيد محمد عباس

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