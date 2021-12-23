المشاط يبرق للرئيس الإيراني معزياً في وفاة السفير حسن إيرلو

بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، الأربعاء، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي في وفاة السفير الإيراني لدى اليمن حسن أزير إيرلو.

وأشاد المشاط في برقية العزاء بالمواقف النبيلة للسفير إيرلو، حيث كان مثالاً للسفير المخلص لعمله والدبلوماسي الهادف لتوثيق العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مستفيدًا من زاده الإيماني وخبرته العلمية والمعرفية وتسلمه مسؤولية شؤون اليمن في الخارجية الإيرانية قبل تعيينه.

ولفت إلى أن السفير والدبلوماسي حسن إيرلو، تجشم المخاطر والمتاعب الناجمة عن العدوان والحصار على اليمن ليظهر مظلومية الشعب اليمني ويخفف من معاناته ويطوّر العلاقة بين البلدين والشعبين اليمني والإيراني.

وقال الرئيس المشاط: “أتقدم إليكم وعبركم بأحر التعازي والمواساة للشعب الإيراني الشقيق وإلى أسرة الفقيد حسن أزير إيرلو سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليمن الذي وافته المنية إثر إصابته بمرض عضال لم تتمكن الإمكانيات الطبية الضعيفة في صنعاء من إسعافه، جراء الحصار الذي تفرضه دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي”.

وأضاف” لقد أدى تلكؤ وتأخر دول تحالف العدوان بقيادة أمريكا في السماح بنقله جوًا من مطار صنعاء إلى وفاته ليصبح شهيدًا للحصار الأمريكي الجائر المفروض على اليمن”.

وأعرب الرئيس المشاط عن بالغ التعازي وعظيم المواساة للرئيس الإيراني وأسرة السفير إيرلو والشعب الإيراني الشقيق بهذا المصاب، مبتهلاً إلى المولى جلّت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المصدر: المسيرة نت