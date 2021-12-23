فرنسا تسجل أكثر من 84 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت فرنسا يوم الأربعاء 84272 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ في الـ24 ساعة الماضية مقتربة بذلك من أعلى مستوى تسجله على الإطلاق بواقع 87 ألف حالة في نوفمبر 2020.

ويعد هذا ثاني أعلى عدد إصابات يومي ترصده فرنسا هذا العام بعد أن سجلت 84999 حالة جديدة في ذروة موجة الربيع في أبريل 2021.

وتوقع وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران في وقت سابق الأربعاء بأنه يمكن الوصول إلى أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بنهاية الشهر الجاري.

وحذر وزير الصحة الفرنسي من أن استمرار تفشي متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في أراضي البلاد سيؤدي إلى زيادة حادة في مؤشر الإصابات بالعدوى.

المصدر: رويترز