كورونا في روسيا.. تسجيل 1020 وفاة و25264 إصابة جديدة

سجلت السلطات الصحية في روسيا 25264 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1020 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات اليومية في مدينة سان بطرسبورغ (2166 حالة) تليها العاصمة موسكو (1904 حالة) ثم مقاطعة موسكو (1351 حالة).

وتماثل 42322 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 40219 مريضا في اليوم السابق.

وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الجائحة 10 ملايين و292983 إصابة، فيما وبلغت حصيلة الوفيات 300269 حالة، فيما تعافى من الفيروس 9 ملايين و97521 شخصا.

المصدر: روسيا اليوم