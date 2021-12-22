“قسد”: مقتل 4 مدنيين بقصف للجيش التركي ومسلحين موالين له على ريف الحسكة

أفاد المركز الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” في بيان الأربعاء، عن مقتل 4 مدنيين جراء قصف للجيش التركي ومسلحين موالين له على قرية أم الكيف بريف تل تمر شمال غرب الحسكة.

وذكر المركز الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” في البيان “بتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات مجلس تل تمر العسكري وجيش الاحتلال التركي ومرتزقته في المزارع المحيطة بقرية أم الكيف بعد فشل الاحتلال بالتوغل في القرية إثر تصدي قواتنا لثلاث محاولات توغل جديدة منذ صباح اليوم، فيما ارتفع عدد الشهداء المدنيين الذين استشهدوا نتيجة قصف الاحتلال التركي على قرى المنطقة إلى أربع شهداء”.

وتابع البيان أنه “بالتزامن مع القصف العنيف للقرى الواقعة على طريق الدرباسية – سريه كانيه رأس العين ورأس العين – زركان “الربيعات، الأسدية، أم حرملة، مزرة، تل أمير وتل الورد” وكذلك القرى الواقعة على طريق الحسكة – تل تمر “تل شنان، تل جمعة، كرابيت، أم الكيف” نفذ الاحتلال صباح اليوم هجوما بريا على قرية أم الكيف حيث تصدى له قوات مجلس تل تمر العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية، مما اضطر الاحتلال للتراجع وانحصار الاشتباكات في المزارع المحيطة”.

وفي السياق، أفادت وكالة “سانا” أن قرية أم الكيف بريف تل تمر شمال غرب محافظة الحسكة تعرضت لقصف من الجيش التركي ومسلحين موالين له بالمدفعية والصواريخ.

المصدر: روسيا اليوم