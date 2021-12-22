شويغو يحذر من التواجد العسكري الاميركي في شرق أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن “شركات عسكرية أمريكية خاصة تحضر لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية في منطقة النزاع بدونباس شرق أوكرانيا”.

ولفت شويغو خلال اجتماع موسع لقيادة وزارة الدفاع في موسكو الثلاثاء الى انه “تم التأكد من وجود أكثر من 120 عنصرا من الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية في بلدتي أفدييفكا وبريزوفسكويه في مقاطعة دونيتسك الأوكرانية”.

وأوضح شويغو أن “أفراد الشركات العسكرية الأمريكية يجهزون مواقع إطلاق النار في المباني السكنية والمرافق العامة ذات الأهمية اجتماعيا، كما أنهم يدربون قوات العمليات الخاصة الأوكرانية والجماعات المسلحة المتطرفة على تنفيذ أعمال قتالية نشطة”، وأضاف أن “خزانات تحتوي على مواد كيميائية مجهولة تم إيصالها إلى بلدتي أفدييفكا وكراسني ليمان بهدف ارتكاب استفزازات”.

ولفت شويغو الى “تكثيف الوجود العسكري الأمريكي على الحدود الروسية”، وأشار إلى أن “بلدان أوروبا الشرقية تستضيف وحدات أمريكية يبلغ مجموع قواتها حوالي 8 آلاف جندي على أساس التناوب”، واوضح انه “يجري في بولندا إنشاء بنية تحتية لاستيعاب لواء مدرع أمريكي، بالإضافة إلى نظام مضاد للصواريخ، الذي شارف إنشاؤه في الأراضي البولندية على الانتهاء”.

المصدر: روسيا اليوم