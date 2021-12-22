المغرب: تسجيل 381 إصابة جديدة بكورونا و28 باميكرون – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2021 - 01:08

المغرب: تسجيل 381 إصابة جديدة بكورونا و28 باميكرون

منذ 2 ساعة 21 December، 2021
علم المغرب
المغرب - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة المغربية الثلاثاء تسجيل 28 إصابة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه “تم تسجيل 20 حالة منها في إطار سبع بؤر عائلية، إضافة إلى 8 حالات معزولة، وقد شملت الحالات خمسة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 4 أشهر و13 عاما”، مشيرة إلى “تسجيل 46 حالة محتملة، قيد التأكيد”.

وأضافت الوزارة “سجل الثلاثاء 381 إصابة مؤكدة بكورونا، من بينها 38 يشتبه بإصابتها بمتحور (أوميكرون)، ارتفاعا من 102 حالة أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في المملكة إلى 953297″، وتابعت “سجلت السلطات أيضا 4 وفيات ارتفاعا من وفاة واحدة أمس، ليصبح عدد الوفيات بسبب مضاعفات المرض 14814 حالة وفاة”.

المصدر: روسيا اليوم

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