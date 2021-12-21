شهيد فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي غرب جنين بالضفة المحتلة

استشهد مساء الثلاثاء شاب فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي بزعم تنفيذه عملية دهس قرب حاجز “دوتان” غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وزعمت القناة الـ14 في كيان العدو الإسرائيلي أن جنود الاحتلال المتركزة قرب حاجز “دوتان” اطلقت النار تجاه سيارة فلسطينية حاولت تنفيذ عملية دهس قرب الحاجز.

وقالت القناة إن قوات الجيش الصهيوني نفذت عملية إطلاق نار تجاه مركبة فلسطينية غرب جنين، بزعم محاولتها دهس عدد من جنود الاحتلال قرب حاجز “دوتان”، تم فيها اغتيال المنفذ وإصابة جنديين إسرائيليين بجراح طفيفة.

وأشارت القناة الى أن “سيارة المنفذ احترقت بالكامل أثر اشتعال النيران فيها عقب اطلاق جنود الاحتلال النار عليها” بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس.

بدروه، أكد مراسل الـ”قناة7″ الإسرائيلية، أن منفذ عملية استشهد داخل مركبته الذي احترقت بالكامل أثر اطلاق النار عليها من قبل جنود الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم