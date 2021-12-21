الشيخ عبد الرزاق: مطلوب من القوي السياسية اطلاق مبادرات لانقاذ الشعب اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2021 - 15:02

الشيخ عبد الرزاق: مطلوب من القوي السياسية اطلاق مبادرات لانقاذ الشعب اللبناني

منذ 1 ساعة 21 December، 2021
الشيخ ماهر عبدالرزاق
لبنان

رأى رئيس حركة “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبدالرزاق أننا “في محافظة عكار مستمرون بتوزيع مادة المازوت المدعوم للتدفئة على العائلات في عكار”، وقال إن “ما تم توزيعه حتى الان ومع انتهاء المرحلة الاولي هو : مليون  لتر من المازوت المدعوم  وان عدد القري والبلدات التي تم توزيع مادة المازوت عليهم هو (50 قرية وبلدة استفادة من المازوت المدعوك، كما ان عدد العائلات التي تسلمت مادة المازوت هو ما يقارب 5000 خمسة آلاف عائلة”.

ولفت الشيخ عبد الرزاق في بيان له إلى أن “هذه الخطوة لاقت ارتياحا كبيرا من أهالي عكار واعتبروا ان ما قام به الاخوة في حزب الله تجاه عكار هي خطوة تجسد وحدة الشعب في معني التضامن والتكافل بين ابناء الوطن الواحد”، مؤكدا أننا “مستمرين بالوقوف الى جانب اهلنا في عكار بعيدا عن المناكفات السياسية والمحسوبيات والتوظيف السياسي.

وقال إن “هدفنا هو خدمة اهلنا في عكار وتخفيف ازماتهم ومعاناتهم”، مضيفا أن “مطلوب من القوي السياسية اطلاق مبادرات لانقاذ الشعب اللبناني وليس تسعير الخلافات للقضاء على ما تبقي من هذا البلد”.

وأسف الشيح عبد الرزاق أننا “نرى احزاب وقوي سياسية يستخدمها الخارج وبعض السفارات من اجل افتعال الازمات الاقتصادية وخنق الشعب في ازماته ونشر الفتنة والفوضى بين اللبنانيين وهذه خيانة وطنية وتآمر على لبنان”، وقال: “نحن بحاجه الى حوار وطني صادق يخرج لبنان من النفق المظلم ومن قعر الهاوية”.

وأكد أن “خلاف القوي الحاكمة وصراعاتهم ألا مسؤولة جلبت الخراب والدمار للبلد وادخلت الشعب في مجاعة وازمات اقتصادية واجتماعية”.

المصدر: بيان

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