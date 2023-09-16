وفد من”قولنا والعمل” و “حركة الإصلاح” زار الشيخ يزبك في بعلبك

زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان ورئيس “حركة الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق، رئيس الهيئة الشرعية في “حزب الله” الشيخ محمد يزبك في مكتبه في بعلبك.

ودعا القطان بعد الزيارة إلى “التماسك والوحدة والحوار لانتخاب رئيس للجمهورية يكون على مستوى تطلعات الشعب ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنقاذ ما أمكن من هذا البلد”. وأشار إلى أن “اللقاء تناول القضية الفلسطينية التي تبقى البوصلة”، وحيا “البطولات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني بكل حركاته المقاومة”.

بدوره أشار عبدالرزاق إلى أن اللقاء عرض الأوضاع الداخلية والخارجية وملفات إسلامية، مشددا على “الوحدة الاسلامية والوطنية لتحصين البلد وحماية وحدته وعيشه المشترك، وعلى الحوار والتلاقي، وكذلك الحفاظ على المقاومة لأنها قوة لبنان”. ودعا الفلسطينيين في المخيمات الى “الحفاظ على وحدتهم الفلسطينية وعلى البندقية الفلسطينية في وجه العدو الصهيوني”.

ورأى أن “لبنان اليوم بحاجة الى رئيس جمهورية يحافظ على قوته ومقاومته وعيشه المشترك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام