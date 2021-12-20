قلق صهيوني من تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية

تتخوفُ اوساطُ العدوِ الصهيوني من أن تصبحَ العملياتُ الفلسطينية في الضفةِ الغربية اكثرَ تنظيماً وفتكاً بحياةِ المستوطنينَ والجنودِ الصهاينة.
المصدر: قناة المنار
تتخوفُ اوساطُ العدوِ الصهيوني من أن تصبحَ العملياتُ الفلسطينية في الضفةِ الغربية اكثرَ تنظيماً وفتكاً بحياةِ المستوطنينَ والجنودِ الصهاينة.
المصدر: قناة المنار
أقرَّت الدوائر الأمنية الصهيونية بالعجز عن استيعاب تطور العمليات الفلسطينية من عمليات الطعن الى العمليات النوعية في استهداف الحافلات. وتخوَّفت أوساط العدو من أن تمثِّل عملية الامس مؤشراً على عودة عمليات تفجير الحافلات كالتي حصلت ابان الانتفاضة الفلسطينية الثانية.