التغذية الكهربائية في الحضيض.. خلاصة الاستطلاع حول الازمة

تتفاقم ازمة الكهرباء في لبنان مرحلة بعد مرحلة حتى وصلت التغذية الى الحضيض في الفترة الاخيرة بحيث تكاد تنعدم..

موقع المنار طرح استطلاع رأي حول الازمة المستعصية وجاء في النتائج..

سبب ازمة الكهرباء المتفاقمة في لبنان:

– السرقة والهدر (95%)

– الاكلاف الكبيرة (5%)

عدد المشاركين: 1530

يعتقد كل المستطلعين تقريبا ان سبب ازمة الكهرباء في لبنان ليست في الكلفة التي تتطلبها التغذية بل في السرقة والهدر للاموال العامة في لبنان ، بحيث ان هناك قناعة انه لو اديرت الاموال العامة التي صرفت باسم الكهرباء على مدى عقود بشكل مغاير لكان الوضع مختلفا بشكل كبير.