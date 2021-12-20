التغذية الكهربائية في الحضيض.. خلاصة الاستطلاع حول الازمة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2021 - 14:42

التغذية الكهربائية في الحضيض.. خلاصة الاستطلاع حول الازمة

منذ 22 mins 20 December، 2021
استطلاع رأي
لبنان

تتفاقم ازمة الكهرباء في لبنان مرحلة بعد مرحلة حتى وصلت التغذية الى الحضيض في الفترة الاخيرة بحيث تكاد تنعدم..

موقع المنار طرح استطلاع رأي حول الازمة المستعصية وجاء في النتائج..

 

سبب ازمة الكهرباء المتفاقمة في لبنان:

–   السرقة والهدر (95%)
–   الاكلاف الكبيرة (5%)

عدد المشاركين: 1530

يعتقد كل المستطلعين تقريبا ان سبب ازمة الكهرباء في لبنان ليست في الكلفة التي تتطلبها التغذية بل في السرقة والهدر للاموال العامة في لبنان ، بحيث ان هناك قناعة انه لو اديرت الاموال العامة التي صرفت باسم الكهرباء على مدى عقود بشكل مغاير لكان الوضع مختلفا بشكل كبير.

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