الهند.. تسجيل 4 إصابات بمتحور “أوميكرون” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2021 - 14:42

الهند.. تسجيل 4 إصابات بمتحور “أوميكرون”

منذ 44 mins 20 December، 2021
اوميكرون
أخبار دولية - الهند

أعلنت ولاية كيرالا الهندية الاثنين، تسجيل 4 حالات جديدة بمتحور “أوميكرون”، مما رفع العدد الإجمالي إلى 15 إصابة. وقالت وزارة الصحة بالولاية إنه تم اكتشاف حالتين مصابتين بمتحور “أوميكرون” لمريضتين تتراوح أعمارهما بين 41 و 67 عاما، وهما أم وجدة لمريض يبلغ من العمر 17 عاما.

وتم اكتشاف حالتين أخريين من المتغير نفسه لرجل يبلغ من العمر 32 عاما جاء من نيجيريا في 17 ديسمبر وامرأة تبلغ من العمر 27 عاما كانت مدرجة في قائمة الاتصال الخاصة بركاب الرحلة. يُذكر أن الهند اكتشفت أول حالة إصابة بمتحور “أوميكرون” في 12 كانون الأول/ديسمبر في منطقة إرناكولام عندما ثبتت إصابة شخص عاد من المملكة المتحدة.

المصدر: روسيا اليوم

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