حماس: الاعتداء الوحشي على الأسيرات جريمة لها ما بعدها

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأحد، أن الاعتداء الوحشي على الحرائر داخل سجون الاحتلال “الإسرائيلي” هو اعتداء على شعبنا ولا يمكن السماح للاحتلال بتمادي انتهاكاته بحقهن.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي إن “ما حدث من اعتداء وحشي بحق الأسيرات في داخل السجون جريمة بمعنى الكلمة ولها ما بعدها ولا يمكن الصمت على هذا السلوك الوحشي وسيدفع العدو ثمن حماقته”.

ودعا القانوع، كل مكونات شعبنا للالتحام مع قضية الأسيرات والانتصار لها، مطالباً مختلف المؤسسات الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها في فضح جريمة الاحتلال الصهيوني.

المصدر: فلسطين اليوم