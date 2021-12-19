نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت من 10 الى 16 كانون الاول – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2021 - 11:34

نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت من 10 الى 16 كانون الاول

منذ 30 mins 19 December، 2021
مطار بيروت
لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، “استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 10 و16 كانون الأول: وأظهرت النتائج وجود ثلاثمئة وثلاث (303) حالات إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تتراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى”.
وجاءت نتائج 10/12/2021 كالاتي:

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 417 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالتان إيجابيتان)
رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)
رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)
رحلة برلين : شركة EW رقم 8980 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)
رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (ثماني حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة حلب : شركةQ6 رقم 201 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 11/12/2021 كالاتي:

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالتان إيجابيتان)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 305 (أربع حالات إيجابية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 12/12/2021 كالاتي:

رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
رحلة هامبورغ : شركة EW رقم 7980 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة زيورتش : شركة LX رقم 222 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة النجف : شركة UBD رقم 305 (حالتان إيجابيتان)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (ست حالات إيجابية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 13/12/2021 كالاتي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (أربع حالات إيجابية)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
رحلة ليون : شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (أربع حالات إيجابية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)
رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (أربع حالات إيجابية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)

وجاءت نتائج 14/12/2021 كالتالي:

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (أربع حالات إيجابية)
رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة ستوكهولم : شركة SK رقم 2967 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
رحلة بريمن : شركة SR رقم 220 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)
رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)
رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 15/12/2021 كالتالي:

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)
رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)
رحلة حلب : شركة Q6 رقم 216 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (أربع حالات إيجابية)
رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7780 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (أربع حالات إيجابية)
رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)
رحلة برلين : شركة SR رقم 134 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالتان إيجابيتان)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (ثماني حالات إيجابية)
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة أكرا : شركة MEA رقم 576 (أربع حالات إيجابية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (أربع حالات إيجابية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 204 (أربع حالات إيجابية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 16/12/2021 كالتالي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (سبع حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (حالتان إيجابيتان)
رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)
رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 439 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة زيورتش : شركة GM رقم 850 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة زيورتش : شركة LX رقم 222 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 441 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (أربع حالات إيجابية)
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)
رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
رحلة مشهد : شركة W5 رقم 1156 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 321 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أورلي : شركة TO رقم 3332 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (خمس حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (سبع حالات إيجابية)
رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (خمس حالات إيجابية)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 1429 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)
رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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