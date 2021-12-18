طهران: على الترويكا الأوروبية إظهار الجدية والارادة للدفع بالمفاوضات

طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الدول الاوروبية الثلاث الاعضاء في مجموعة 4+1، ان تظهر الجدية والارادة للدفع بمفاوضات فيينا نحو الامام، بدل اللجوء عبثا الى سياسة الاسقاط وألاعيبها البالية.

جاء ذلك في تصريح المتحدث باسم الخارجية، اليوم السبت، معلقا على التصريحات المغلوطة والاجواء الاعلامية المثارة من قبل دبلوماسيي الترويكا الاوروبية حول جدولة عودة الوفود المشاركة في الجولة الحالية من مفاوضات فيينا.

وقال خطيب زادة في هذا الخصوص، انه “خلافا لمزاعم الطرف الغربي حول مطلب ايران بوقف المفاوضات، فإن هذا البلد ذاته وايضا الدول الاعضاء الاخرى في مجموعة 4+1، على علم تام بان الجدولة تمت بقرار جماعي، وايضا مع الاخذ بعين الاعتبار عطلة الاطراف الاوروبيين لمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة”.

واضاف، انها ليس بجديد على الاطراف الاوروبيين ان يقوموا بحرف الحقيقة ويروّجوا لمعلومات سقيمة؛ مصرحا ان “هذا الثلاثي لربما اراد التعويض عن مطلبه خلال الجولة السابقة بشأن العودة المبكرة الى العواصم”.

المصدر: وكالة ارنا