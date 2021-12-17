الأسد لوفد المهندسين العرب: الحوار بين الاتحادات منبر لمناقشة المشاكل التي تعاني منها شعوبنا

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم وفد اتحاد المهندسين العرب برئاسة عادل الحديثي الأمين العام للاتحاد.

وأكد الرئيس الأسد خلال اللقاء على أهمية الحوار بين المنظمات والاتحادات العربية باعتباره فرصةً لتبادل الأفكار والخبرات المهنية والتقنية، ومنبراً لمناقشة القضايا والمشاكل التي تعاني منها الشعوب العربية، وطرح الحلول التي يمكن أن تسهم في معالجتها، معتبراً أن هذه المنظمات تعبر عن النبض الحقيقي للشعوب العربية وتمتلك دوراً سياسياً واجتماعياً مهماً في تحقيق التماسك الشعبي العربي.

وأشار الرئيس الأسد إلى أنّ النقطة الجوهرية في عمل المنظمات والاتحادات تكون من خلال طرحها لمشاريع وأفكار توحيدية اقتصادية وتقنية تشكل منطلقاً لتأسيس اقتصادات عربية مشتركةٍ والانطلاق بها من رؤية استراتيجية مبنية على مصلحة الدول والشعوب العربية.

بدورهم أكدّ أعضاء الوفد على الأهمية القصوى للاستثمارات العربية-العربية والانعكاس الكبير لها في تحسين واقع الشعوب العربية، ودور الاتحادات في المساهمة في إنجاز هذه الاستثمارات وإزالة العوائق التي يمكن أن تعرقلها، معتبرين أن هذه الاستثمارات يجب أن تتوجه أولاً نحو المشاركة في إعادة إعمار ما خرّبه الإرهاب في سورية.

المصدر: وكالة سانا