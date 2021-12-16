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December 16 2021 - 13:30

بالأسماء: مداهمات واعتقالات متواصلة في الضفة والقدس المحتلة

منذ 32 mins 16 December، 2021
حملة اعتقالات اسرائيلية
عربي وإقليمي - فلسطين

شنت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” فجر اليوم الخميس ١٦/١٢/٢٠٢١، حملة اعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة والقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى ومدن الضفة وداهمت منازل المواطنين وعاثت فيها فساداً، واعتقلت عدداً من المواطنين.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين:

١. عامر الرومي- أريحا

٢. عمر الرومي- أريحا

٣. باسل فراح- الخليل

٤. عزمي عزام الدويك- الخليل

٥. المحرر محمد زاهر قط- مادما جنوب نابلس

٦. يزن زيد ديرية- بيت فجار جنوب بيت لحم

٧. وجيه عطا الرجبي- الخليل

٨. المحرر عناد محمد أبو الخير- السيلة الحارثية غرب جنين

٩. المحرر وسيم أحمد سليم زيود- السيلة الحارثية

المصدر: فلسطين اليوم

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