الرئيس الأوكراني: نعتقد أن الدبلوماسية ستنجح في حل الأزمة مع روسيا

أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الخميس، عن اعتقاده بأن “الدبلوماسية ستنجح في حل الأزمة مع روسيا”، وذلك على خلفية المزاعم الأوروبية بشأن “غزو” روسيا لأوكرانيا والتخوفات من وجود قوات روسية على الحدود بين البلدين.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك من بروكسل مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، “الاتحاد الأوروبي والناتو يتفهمان الوضع في أوكرانيا ولا أحد يرغب في خيارات تزهق أرواحا كثيرة”، مشددا “نعتقد أن الحوار الدبلوماسي سوف ينجح في حل الأزمة”. وأضاف “أرحب بدعم الناتو لأوكرانيا وما يحدث في دونباس والبحر الأسود وأوكرانيا يجب أن يعتبر ابتزازا من قبل روسيا”، منوها بأنه “نتفهم ثمن الصراعات ومن المهم أن تفهم روسيا أيضا هذا الثمن”.

وتابع الرئيس الأوكراني “أؤكد أن لنا الحق في تقرير مستقبلنا بشأن الانضمام للناتو”، مشيرا إلى أن “أوكرانيا ترى نفسها عضوا في حلف الناتو منذ سنوات لا سيما بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم”، لافتا إلى أن “ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014 هو ما دفع كييف إلى حلف الناتو”.

المصدر: سبوتنيك