الرئيس عون استقبل وفدا بولنديا: لدعم الموقف اللبناني بتشجيع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2021 - 13:30

الرئيس عون استقبل وفدا بولنديا: لدعم الموقف اللبناني بتشجيع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

منذ 1 ساعة 16 December، 2021
الرئيس عون
لبنان

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الخميس سكرتيرة الدولة في مستشارية رئيس جمهورية بولندا الوزيرة بوغنا يانكي وسكرتير الدولة في مستشارية رئيس جمهورية بولندا الوزير أدام كفياتكوفسكي بحضور سفير جمهورية بولندا في لبنان برزميسلاو نيزولوفسكي وعدد من ديبلوماسيي السفارة، وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وأشار الوفد إلى أن بلاده تستطلع حاليا حاجات لبنان وتدرس خطة جديدة لتقديم مساعدات إضافية إليه في السنوات المقبلة.

من جهته، شكر الرئيس عون الوفد البولندي على الدعم الذي تقدمه بولندا للبنان، مشيدا بعلاقات التعاون والصداقة التي تربط بين البلدين، وبالتضحيات التي يقدمها الجنود البولنديون العاملون ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب.

ولفت الرئيس عون إلى “التأثير المباشر لوجود عدد كبير من النازحين السوريين على أرضنا منذ نحو عشر سنوات والذي خلف انعكاسات سلبية كبيرة جدا على الاقتصاد، والأمن، والحياة الاجتماعية”، ودعا “بولندا إلى دعم الموقف اللبناني الداعي لتشجيع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتقديم المساعدات لهم داخل سوريا”، وأمل “الاستفادة من تجربة بولندا في مجال مكافحة الفساد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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