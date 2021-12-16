دراسة: “أوميكرون” يتكاثر في القصبات الهوائية أسرع 70 مرة من “دلتا”

أظهرت دراسة أجراها علماء في هونغ كونغ، أن المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” يتكاثر في القصبات الهوائية أسرع بمعدل 70 مرة مقارنة بمتحور “دلتا”، وفيروس كورونا الأصلي.

وأوضح بيان لكلية الطب في جامعة هونغ كونغ، أن الدراسة التي أجراها باحثون من كلية الطب في جامعة هونغ كونغ، تقدم البيانات الأولى حول كيفية إصابة المتغير الجديد والمثير للقلق من فيروس “سارس – كوف – 2″، المعروف بـ “أوميكرون”، الجهاز التنفسي البشري.

ووجدوا أن المتحور “أوميكرون” يصيب ويتكاثر في القصبات الهوائية البشرية أسرع بـ 70 مرة من متغيّر”دلتا”، ومن الفيروس الأصلي، وهو ما قد يفسّر سبب انتقال “أوميكرون” من شخص إلى شخص، بشكل أسرع من السلالات السابقة.

وأظهرت الدراسة أن إمكانية الإصابة بـ “أوميكرون” في الرئتين تكون أقل بكثير من الإصابة بفيروس كورونا الأصلي، وهذا وفقاً للعلماء قد يكون مؤشراً على انخفاض حدة المرض عند الإصابة بـ”أوميكرون”.

وتقول المنظمة إن ثمة أدلة تبرز على أن سلالة “أوميكرون” لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية في ما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.

المصدر: الميادين