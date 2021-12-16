متى يمكن أن يكون العسل والليمون والزنجبيل مضرًا بالصحة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2021 - 02:26

متى يمكن أن يكون العسل والليمون والزنجبيل مضرًا بالصحة؟

منذ 1 ساعة 16 December، 2021
Honey and Lemon
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قال خبير التغذية أندريه بوبروفسكي، إن الاستهلاك المفرط للعسل والزنجبيل والليمون يمكن أن يؤدي إلى تدهور الصحة.
وبحسب المختص، فإن تناول كمية كبيرة من العسل يثير ظهور الضعف والنعاس والوزن الزائد.
وقال في مقابلة مع “موسكو تتحدث”: “يشكل العسل الخطر الرئيسي لمن يعانون من زيادة الوزن ولديهم أمراض في الجهاز الهضمي وضعف التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. إن تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة أمر خطير”.
كما أشار إلى أن الاستهلاك المفرط لليمون يمكن أن يؤدي إلى تهيج الجهاز الهضمي.

الزنجبيل يجعل الجهاز الهضمي يعمل بجهد أكبر. ولكن يجب ألا يأكله كثيرًا من يعاني من التهاب المعدة أو غيره من أمراض الجهاز الهضمي.

 

المصدر: سبوتنيك

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