5 صواريخ باليستية يمنية تستهدف مرابض الطائرات بقاعدة الملك خالد ومواقع أخرى بجيزان

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية الأربعاء خمسة صواريخ باليستية على قاعدة الملك خالد الجوية ومواقع أخرى بجيزان.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن “القوة الصاروخية تمكنت بفضل الله من دك مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهدافا حيوية في جيزان بخمسة صواريخ باليستية وكانت الإصابات دقيقة”.

وأوضح سريع أن “هذا الاستهداف يأتي ردا على التصعيد الجوي والجرائم المرتكبة بحق شعبنا العزيز”، وأكد على “جاهزية القوات المسلحة لعمليات أكبر وأوسع طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا”.

المصدر: موقع انصار الله