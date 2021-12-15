وفد من “الجهاد” التقى الجعفري في دمشق: المقاومة تحمي القضية الفلسطينية من محاولات التصفية

التقى وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة عضو المكتب السياسي نافذ عزام الأربعاء نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، بمقر الوزارة في العاصمة دمشق.

وبحث الجانبان آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الوضع الإقليمي، على ضوء المتغيرات الدولية.

وشرح عزام “ما يعصفُ بالقضية الفلسطينية من مخاطر وتحديات”، ولفت إلى “دور قوى المقاومة في تحصينها وحمايتها من محاولات التصفية”.

وتطرق عزام، إلى الأوضاع في غزة، وخاصةً بعد معركة “سيف القدس”، وقال إن “العدو الإسرائيلي أدرك أن هناك إنجازاً ميدانياً كبيراً قد تحقق، لذلك هو يُماطل اليوم في ملف إعادة الإعمار ويزيد من ضغوطه الاقتصادية على القطاع المحاصر”.

بدوره، رحب الجعفري بالوفد الزائر، وشدد على أن “أبواب دمشق مفتوحةٌ دوماً أمام كل فصيل مقاوم يواجه إسرائيل”، ولفت إلى أن “سورية متعلقة بفلسطين وقضيتها”.

المصدر: فلسطين اليوم